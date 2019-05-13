مملكة "جوارديولا" .. 26 لقبا والبقية تأتي!

قاد الإسباني المخضرم بيب جوارديولا "48 عاماً"، فريقه مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 98 نقطة متفوقاً على ليفربول بنقطة وحيدة.

وكان نادي مانشستر سيتي قد خاض معركة طويلة مع ليفربول على لقب الدوري الانجليزي ولكن خبرة بيب ولاعبيه حسمت الأمر لصالحهم وتفوقوا بنقطة وحيدة رغم الموسم الخرافي للريدز.

جوارديولاً بدأ مسيرته التدريبية عام 2007 عندما تولى مسؤولية تدريب "برشلونة ب" حتى 2008 ومن ثم قاد الفريق الأول في يوليو 2008 وحقق العديد من البطولات والانجازات حتى رحل في 2012.

وفي 2012؛ تولى جوارديولا تدريب بايرن ميونيخ وحقق أيضاً بطولات عدة مع البافاري حتى تركهم في 2016 عندما اتجه لتدريب مانشستر سيتي ليكتب تاريخ جديد في حياته التدريبية مع السماوي إلى الآن.

خاض جوارديولا مع الفرق التي دربها 581 مباراة وحقق خلالها 26 لقباً وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الفجر الرياضي" أبرز انجازات بيب مع الأندية التي تولى تدريبها حتى تتويجه بلقب البريميرليج اليوم:

- مع برشلونة:

قاد البارسا في 247 مباراة بمختلف البطولات، وفاز معه بـ14 لقباً (3 ليجا، 2 كأس الملك، 3 كأس السوبر الاسباني، 2 كأس العالم للأندية، 2 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس السوبر الأوروبي)

- مع بايرن ميونيخ:

تولى قيادة البافاري في 161 بمختلف البطولات وتوج بـ7 ألقاب (3 بوندسليجا، 2 كأس ألمانيا، لقب من كأس السوبر الأوروبي، لقب من مونديال الأندرية).

- مع مانشستر سيتي:

أشرف على تدريب السيتي حتى اللحظة في 173 مباراة وتوج معه بـ5 ألقاب (2 بريميرليج، 2 كأس الرابطة الانجليزية، لقب درع الاتحاد الانجليزي).