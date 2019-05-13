بحضور جماهيرى ضخم.. فرقة "رضا" تتألق في ثاني ليالي"هل هلالك" (صور)





تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم الثاني لبرنامج "هل هلالك" مساء أمس الأحد، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





وبسبب الحضور الجماهيرى الكبير، افترش الجمهور أرض ساحة الهناجر أمام مسرح العرائس، للاستمتاع برائعة سيد مكاوي وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يشارك به البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من خلال مسرح القاهرة للعرائس.



