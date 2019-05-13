بحضور جماهيرى ضخم.. فرقة "رضا" تتألق في ثاني ليالي"هل هلالك" (صور)
تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم الثاني لبرنامج "هل هلالك" مساء أمس الأحد، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.
وبسبب الحضور الجماهيرى الكبير، افترش الجمهور أرض ساحة الهناجر أمام مسرح العرائس، للاستمتاع برائعة سيد مكاوي وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يشارك به البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من خلال مسرح القاهرة للعرائس.
كما حرص الجمهور على مشاهدة الفقرات التى يشارك بها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، حيث قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من أشهر استعراضاتها منها " المراكبى، غزل فى الريف، الحجالة، الأغانى، النوبة" إلى جانب فقرة التنورة، كما قدم السيرك القومى باقة متنوعة من الفقرات منها " الجونجلير، البلياتشو، الساحر، البيسكليت، الدودة الشقية، الديابلو" إلى جانب تقديم ديفيليه أمام مركز الهناجر للفنون من المهرج، وشخصية شارل شابلن، الهولاهوب، والجونجلير".
وقد تابع المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم، وتفقد "ركن الطفل" واستمع لرأى عدد من الأطفال وكيفية تدريب الفنانة سها كحيل المشرفة على الورشة، للمشاركين من الأطفال بمختلف أعمارهم هواة الرسم والتلوين والأعمال الفنية الورقية.
يذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى بعد ماحققه من نجاح جماهيرى كبير طوال الأعوام الماضية كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور، ويبدأ البرنامج هذا العام يوميا ٩م فى الفترة من ٦ رمضان حتى ٢٠ رمضان، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.