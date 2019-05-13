عملات من الذهب والنحاس باليابان احتفاءًا بتتويج الإمبراطور الجديد

أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الأحد، أنها ستعمل على صك عملات جديدة من الذهب والنحاس، للاحتفاء بتتويج الإمبراطور ناروهيتو في أول مايو الجاري.





وقالت الوزارة ، حسبما نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية ، إن الحكومة ستصنع 50 ألف قطعة من عملة 10 آلاف ين، و5 ملايين قطعة من عملة 500 ين، قبل الاحتفالية الهامة في 22 أكتوبر القادم، لإعلان اعتلاء الإمبراطور الجديد العرش.





وأوضحت أن العملة المعدنية التكريمية بقيمة 10 آلاف ين ستُصنع من 20 جراما من الذهب الخالص، وستحمل صورة طائر العنقاء -الذي يرمز للعائلة الملكية- على أحد الوجهين، وختم أقحوان الإمبراطوري على الوجه الآخر، على أن تُباع مقابل 140 ألف ين.





وأضافت أن العملة المعدنية النحاسية بقيمة 500 ين ستحمل العرش الخاص بالإمبراطور -الذي يدعى "تاكاميكورا"- وسيوجد داخل القصر الإمبراطوري خلال طقوس الإرث، في حين أن الجانب الآخر يظهر ختم أقحوان الإمبراطوري.





وتابعت أنها ستبيع 30 ألف قطعة من عملة 10 آلاف ين وعملة 500 ين الخاصتين بالاحتفال مقابل 142 ألف ين للقطعة الواحدة، على أن يتضمن السعر حقيبة خاصة.





وأشارت وزارة المالية اليابانية إلى أن الحكومة ستقبل حجز العملات الذهبية الجديدة لنحو 3 أسابيع قبل 11 يوليو القادم، على أن يبدأ التسليم في أكتوبر.





جدير بالذكر أن الإمبراطور ناروهيتو ، البالغ من العمر 59 عاما ، اعتلى العرش في أول مايو الجاري، وهو اليوم نفسه الذي أعلن سلفه الإمبراطور أكيهيتو ، البالغ من العمر 85 عاما ، تنحيه عن العرش ، ليكون أول إمبراطور ياباني يتنحى عن العرش في 202 عام.



