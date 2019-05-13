شاهد.. كادر في مسلسل "قابيل" منحوت من "fight club" (صورة)

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة تبرز التشابه الكبير بين كادري تصوير مسلسل "قابيل" للمخرج كريم الشناوي، والفيلم الأمريكي "fight club" للمخرج ديفيد فيشنر.





ويظهر التشابه بين المشهدين في الألوان ووقوف بطلي العمل أمام برج شاهق.



