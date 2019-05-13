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شاهد.. كادر في مسلسل "قابيل" منحوت من "fight club" (صورة)

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:58 ص
شاهد.. كادر في مسلسل قابيل منحوت من fight club (صورة)
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شيماء عطية
 
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تداول رواد السوشيال ميديا، صورة تبرز التشابه الكبير بين كادري تصوير مسلسل "قابيل" للمخرج كريم الشناوي، والفيلم الأمريكي "fight club" للمخرج ديفيد فيشنر.


ويظهر التشابه بين المشهدين في الألوان ووقوف بطلي العمل أمام برج شاهق.


مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي، وتأليف كل من مصطفى صقر، وأشرف نصر، ومحمد عزالدين، وكريم يوسف، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وعلي الطيب.


شاهد.. كادر في مسلسل "قابيل" منحوت من "fight club" (صورة)
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