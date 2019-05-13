أهم أخبار نادي النصر يوم الأحد الموافق 12-5-2019

شهد يوم الأحد العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أبرزها منح اللاعبين راحة، وتوجيه رسالة لجماهير العالمي.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم الأحد:

منح لاعبي النصر راحة من تدريبات اليوم

قام روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بمنح لاعبي فريقه راحة من تدريبات مساء اليوم، على أن يعود الفريق لتدريباته مساء الغد، وذلك بعد فوز الفريق الكاسح على الحزم بثلاثية مساء أمس.

نجم النصر السابق يشيد بأداء النصر

أشاد ماجد عبدالله نجم نادي النصر السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، بأداء الفريق في مباراة الحزم التي أقيمت مساء أمس، خاصة التألق الكبير الذي أظهره النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق بتسجيله لثلاثية فريقه.

هجوم لاذع من ناقد رياضي على صدارة النصر للدوري

شن الناقد الرياضي سليمان الجعيلان هجومًا لاذعًا على نادي النصر، عقب تصدره لجدول ترتيب الدوري قبل جولة واحدة من نهاية البطولة قائلاً: "لو تعرض العالمي لنصف صعوبات الهلال بالموسم الحالي لشاهدناه ينافس فيي منتصف الدوري".

النصر يوجه رسالة لجمهوره قبل مباراة الجولة الأخيرة

هنأ عبد الله بن زنان المتحدث الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، جمهور العالمي بنقاط المباراة أمام الحزم، داعيًا الجماهير بضرورة التواجد في المباراة الختامية لدعم الفريق والاحتفال بالبطولة.