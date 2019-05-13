"رسالة": علاج مريضات سرطان الثدي في "بهية" بالمجان



ولفتت "سالم"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إلى أنه في حالة وجود حالة خطيرة يتم البحث لها عن كفيل لكي يمول العلاج.



وأشارت المتحدث الرسمي لجمعية رسالة، إلى أنهم ينفقون على العمليات الجراحية من التبرعات، مشددة على أن هناك أجهزة طبية حديثة وفريق متخصص.

قالت ريهام سالم، المتحدث الرسمي لجمعية رسالة، إن السيدة التي تأتي إلى مستشفى بهية للكشف عن سرطان الثدي، لا تدفع أي شيء مقابل الكشف والعلاج.