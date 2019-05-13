تعرف على موعد السحور وعدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الإثنين 8 رمضان
الإثنين 13/مايو/2019 - 02:15 ص
أبورية حسين
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر موعد السحور والصيام اليوم الإثنين، 8 رمضان 2019 في محافظة المنيا مع مراعاة فروق التوقيت.
حددت إمساكية شهر رمضان هذا العام موعد السحور في تمام الساعة 1:05 صباحا والإمساك في تمام الساعة 3:05 صباحا.
وصلاة الفجر فى تمام الساعة 3:33 وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من الشهر الكريم 15 ساعة و34 دقيقة
وتتمني أسرة بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها في كافة الوطن العربي صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
حددت إمساكية شهر رمضان هذا العام موعد السحور في تمام الساعة 1:05 صباحا والإمساك في تمام الساعة 3:05 صباحا.
وصلاة الفجر فى تمام الساعة 3:33 وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من الشهر الكريم 15 ساعة و34 دقيقة
وتتمني أسرة بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها في كافة الوطن العربي صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
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