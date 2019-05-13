ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على موعد السحور وعدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الإثنين 8 رمضان

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:15 ص
تعرف على موعد السحور وعدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الإثنين 8 رمضان
Advertisements
طباعة
أبورية حسين
 
Advertisements
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر موعد السحور والصيام اليوم الإثنين، 8 رمضان 2019 في محافظة المنيا مع مراعاة فروق التوقيت.

حددت إمساكية شهر رمضان هذا العام موعد السحور في تمام الساعة 1:05 صباحا والإمساك في تمام الساعة 3:05 صباحا.

وصلاة الفجر فى تمام الساعة 3:33 وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من الشهر الكريم 15 ساعة و34 دقيقة

وتتمني أسرة بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها في كافة الوطن العربي صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.







Advertisements
المزيد عن: امساكية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا