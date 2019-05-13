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أمير مرتضى يكشف تطورات جديدة عن إصابة نجم الزمالك

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:58 ص
أمير مرتضى يكشف تطورات جديدة عن إصابة نجم الزمالك
أمير مرتضى
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هاني عصام ورامي بيشاي
 
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كشف أمير مرتضي منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أن الأشعة التي أجراها عماد السيد ، حارس مرمي الفريق ، بعد إصابته في مباراة الداخلية ، أثبت تعرضه لكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولي لليد.

 

وأوضح المشرف العام ، أن الإصابة تحتاج الى جراحة ورد الخلع وتثبيت للكسر بمسامير .

 

وحقق الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

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