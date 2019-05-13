أمير مرتضى يكشف تطورات جديدة عن إصابة نجم الزمالك
الإثنين 13/مايو/2019 - 01:58 ص
هاني عصام ورامي بيشاي
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كشف أمير مرتضي
منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أن الأشعة التي أجراها عماد السيد
، حارس مرمي الفريق ، بعد إصابته في مباراة الداخلية ، أثبت تعرضه لكسر وخلع مفصلي
بقاعدة المشطية الأولي لليد.
وأوضح المشرف العام
، أن الإصابة تحتاج الى جراحة ورد الخلع وتثبيت للكسر بمسامير .
وحقق الزمالك على
الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت،
ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري.
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