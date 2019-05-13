مدافع الزمالك السابق على رادار المقاولون ووادي دجلة

دخل سعيد أحمد مدافع الزمالك السابق والرجاء الحالي، دائرة اهتمام المقاولون العرب ووادي دجلة تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وخاص "سعيد" مع الرجاء في الموسم المنصرم 23 مباراة من أصل 26 لقاء بدوري القسم الثاني وقاد فريقه للمركز الثاني في بعد هدفه القاتل في مرمى الأوليمبي بأخر مباراة جمعت الفريقين في دوري الدرجة الثانية.

والجديد بالذكر أن سعيد أحمد من ناشئي نادي الزمالك ولعب لصفوف الأبيض لمدة 6 مواسم بقطاع الناشئين قبل أن يرحل لصفوف الرجاء المطروحي في الموسم قبل الماضي وظهر بمستوى طيب مع فريقه الجديد ليدخل اهتمامات العديد من أندية الدوري الممتاز

وكان فريق طنطا قد خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز من الرجاء المطروحي بعدما احتل المركز الأول برصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط عن طنطا صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.