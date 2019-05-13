سبستيان تيجالي سفاح دوري الخليج العربي على طريقة حمد الله

تربع الأرجنتيني سبستيان تيجالي مهاجم فريق الوحدة الامارتي على صدارة هدافي دوري الخليج العربي بعد إحرازه هاتريك في مباراة الفريق أمام عجمان في الجولة الرابعة والعشرين .

وأصبح الهداف الأرجنتيني صاحب ال34 عام ، مهاجم المرحلة في الدوري الإماراتي بعد الوصول للهدف 25 بفارق 6 أهداف كاملة عن اللاعب أحمد مبخوت مهاجم الجزيرة صاحب المركز الثاني .

ويأتي تربع اللاعب على صدارة الهدافين ليمنحه لقب السفاح على طريقة سفاح الدوري السعودي اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد إحراز الآخير هاتريك في مباراة النصر السعودي مع الحزم ، ليتربع بها على صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 32 هدف .

ونستعرض لكم ترتيب هدافي دوري الخليج العربي فيما يلي :

سبستيان تيجالي : الوحدة 25 هدف

علي مبخوت : الجزيرة 19 هدف

ويلتون سواريس : الشارقة 18 هدف

بيدرو كوندي : بني ياس 18 هدف

الفارو نيجريدو : النصر 15 هدف

إيجور كورنادو : الشارقة 14 هدف

فابيو ليما : الوصل 13 هدف

كايو كوريا : الوصل 13 هدف

ليوناردو : الجزيرة 12 هدف

ليوناردو : الوحدة 12 هدف