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سبستيان تيجالي سفاح دوري الخليج العربي على طريقة حمد الله

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:51 ص
سبستيان تيجالي سفاح دوري الخليج العربي على طريقة حمد الله
سبستيان تيجالي
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أحمد علي
 
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تربع الأرجنتيني سبستيان تيجالي مهاجم فريق الوحدة الامارتي على صدارة هدافي دوري الخليج العربي بعد إحرازه هاتريك في مباراة الفريق أمام عجمان في الجولة الرابعة والعشرين .

 

وأصبح الهداف الأرجنتيني صاحب ال34 عام ، مهاجم المرحلة في الدوري الإماراتي بعد الوصول للهدف 25 بفارق 6 أهداف كاملة عن اللاعب أحمد مبخوت مهاجم الجزيرة صاحب المركز الثاني .

 

ويأتي تربع اللاعب على صدارة الهدافين ليمنحه لقب السفاح على طريقة سفاح الدوري السعودي اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد إحراز الآخير هاتريك في مباراة النصر السعودي مع الحزم ، ليتربع بها على صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 32 هدف .

 

ونستعرض لكم ترتيب هدافي دوري الخليج العربي فيما يلي :

 

سبستيان تيجالي : الوحدة 25 هدف

 

علي مبخوت : الجزيرة 19 هدف

 

ويلتون سواريس : الشارقة 18 هدف

 

بيدرو كوندي : بني ياس 18 هدف

 

الفارو نيجريدو : النصر 15 هدف

 

إيجور كورنادو : الشارقة 14 هدف

 

فابيو ليما : الوصل 13 هدف

 

كايو كوريا : الوصل 13 هدف

 

ليوناردو : الجزيرة 12 هدف

 

ليوناردو : الوحدة 12 هدف

 

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