مي عز الدين تغير نظام مدرستها وتسحب اللاب توب من التلاميذ في "البرنسيسة بيسة"





ومنعت كذلك دخول التلاميذ بهواتف إلى المدرسة، وأمرت بالحديث باللغة العربية ومنع الإنجليزية، وهو ما أزعج معلمين المدرسة الذين ذهبوا لنجل مديرة المدرسة الأساسية ويدعى "كاظم" أمير رمزي، حيث أقنعهم بأنه سيعيد المدرسة إلى ما كانت عليه.



"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.