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8 رمضان.. موعد السحور وأذان الفجر بمحافظة قنا

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:48 ص
8 رمضان.. موعد السحور وأذان الفجر بمحافظة قنا
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أبورية حسين
 
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر موعد السحور والصيام اليوم الإثنين، 8 رمضان في محافظة قنا ويرجي مراعاة فروق التوقيت.

وكانت قد حددت إمساكية شهر رمضان موعد السحور في تمام الساعة 1:05 صباحا والإمساك في تمام الساعة 3:05 صباحا.

وصلاة الفجر فى تمام الساعة 3:33 وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من الشهر الكريم 15 ساعة و37 دقيقة. 

وتتمنى أسرة بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها في كافة الوطن العربي صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.







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