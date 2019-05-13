8 رمضان.. موعد السحور وأذان الفجر بمحافظة قنا
الإثنين 13/مايو/2019 - 01:48 ص
أبورية حسين
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر موعد السحور والصيام اليوم الإثنين، 8 رمضان في محافظة قنا ويرجي مراعاة فروق التوقيت.
وكانت قد حددت إمساكية شهر رمضان موعد السحور في تمام الساعة 1:05 صباحا والإمساك في تمام الساعة 3:05 صباحا.
وصلاة الفجر فى تمام الساعة 3:33 وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من الشهر الكريم 15 ساعة و37 دقيقة.
وتتمنى أسرة بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها في كافة الوطن العربي صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
وكانت قد حددت إمساكية شهر رمضان موعد السحور في تمام الساعة 1:05 صباحا والإمساك في تمام الساعة 3:05 صباحا.
وصلاة الفجر فى تمام الساعة 3:33 وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من الشهر الكريم 15 ساعة و37 دقيقة.
وتتمنى أسرة بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها في كافة الوطن العربي صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
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