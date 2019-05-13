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إصابة أسرة بسوهاج باشتباه تسمم إثر تناولهم طعام فاسد

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:48 ص
إصابة أسرة بسوهاج باشتباه تسمم إثر تناولهم طعام فاسد
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أبورية حسين
 
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أصيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص باشتباه بتسمم إثر تناولهم طعام فاسد وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد ببلاغ من المستشفى المركزي بوصول كل مصطفى ع م 35 عامًا عامل، وأمال ا ع 20 عامًا ربة منزل، وهدية ا ع 65 عامًا ربة منزل، والطفلة فاطمة م ع 5 سنوات، والطفلة عزة م ع 6 سنوات، وجميعهم أسرة واحدة ويقيمون بناحية أولاد الشيخ دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقئ مستمر بعد تناول طعام فاسد.

تم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام وبالإنتقال والفحص وسؤال الأول قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنزل ونفي الشبهة الجنائية.

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