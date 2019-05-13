التليفزيون يعرض تقرير دعائي باللغة الإيطالية عن المتحف المصري الكبير
الإثنين 13/مايو/2019 - 05:45 ص
نعيم يوسف
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عرض التلفزيون المصري تقريرًا دعائيا عن المتحف المصري الكبير، باللغة الإيطالية ويبرز أعمال التطوير والإنشاءات في المتحف.
ولفت التقرير إلى الآثار الخاصة بالملك توت عنخ أمون في المتحف، وتمثال الملك رمسيس الثاني، موضحا أنه سيتم افتتاحه في 2020، وسيضم حوالي 100 ألف قطعة آثرية.
يُذكر أن المتحف المصري الكبير يقع على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة، ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويا.
ولفت التقرير إلى الآثار الخاصة بالملك توت عنخ أمون في المتحف، وتمثال الملك رمسيس الثاني، موضحا أنه سيتم افتتاحه في 2020، وسيضم حوالي 100 ألف قطعة آثرية.
يُذكر أن المتحف المصري الكبير يقع على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة، ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويا.
بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم. وقد أطلقت مصر حملة لتمويل المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 550 مليون دولار، تساهم فيها اليابان بقيمة 300 مليون دولار كقرض ميسر، لكن أول محاولة لجمع المال اللازم لبناء هذا الصرح العملاق، تمثلت في المعرض الجديد للآثار المصرية في متحف الفنون في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "توت عنخ أمون والعصر الذهبي الفرعوني".
ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100،000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.
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