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هاشتاج "كلبش3" يتصدر تريند تويتر

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:58 ص
هاشتاج كلبش3 يتصدر تريند تويتر
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الفجر الفني
 
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تصدر هاشتاج مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرارة تريند موقعع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحقق المسلسل نسب مشاهدات قياسية منذ أولى حلقات عرضه، كما حظي بإشادات النقاد والجمهور على حد سواء.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.

هاشتاج "كلبش3" يتصدر تريند تويتر
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