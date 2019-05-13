هاشتاج "كلبش3" يتصدر تريند تويتر
الإثنين 13/مايو/2019 - 12:58 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تصدر هاشتاج مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرارة تريند موقعع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وحقق المسلسل نسب مشاهدات قياسية منذ أولى حلقات عرضه، كما حظي بإشادات النقاد والجمهور على حد سواء.
مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا كلبش فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- كوليبالي يتصدر تويتر بعد هروبه من الأهلي (صورة)
- هاشتاج "أجمل ما فيكي يا مصر" يتصدر "تويتر" بعد زيارة السيسي للنقيب محمد الحايس
- هاشتاج "ذا فويس كيدز" يتصدر تريند "تويتر"
- بعد وفاة والدها.. هاشتاج شيرين عبدالوهاب يتصدر "تويتر"
- هاشتاج مسلسل "رحيم" يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الأولى
- هاشتاج "فوق السحاب" يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الأولى
- "خلى رمضانك ON" يتصدر قائمة تريند تويتر لليوم الثالث على التوالى
- بعد ساعات من حريقها.. هاشتاج "مستشفى الحسين" يتصدر تويتر
- الشرنوبي يتصدر تريند "تويتر" في عيد ميلاده للعام الثاني (صورة)