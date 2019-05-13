رسميا.. العين الإماراتي يجدد تعاقد بامبو حتى 2024

أعلن مجلس إدارة فريق العين الإماراتي عن تجديد تعاقد محمد أحمد علي الشهير بــ بامبو، مدافع المنتخب الإماراتي ونادي العين زعيم الأندية الإماراتية .

وكان المدافع الإماراتي صاحب الــ 30 عام قد انضم إلى فريق العين في عام 2012 ، وتم تجديد عقده في عام 2015 ، قبل أن يتم التجديد له مرة أخري عام 2019،حيث ينتهي التعاقد معه نهاية الموسم الجاري .

ويحتل فريق العين الإماراتي المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة ، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة .