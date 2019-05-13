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رسميا.. العين الإماراتي يجدد تعاقد بامبو حتى 2024

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:13 ص
رسميا.. العين الإماراتي يجدد تعاقد بامبو حتى 2024
بامبو
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أحمد علي
 
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أعلن مجلس إدارة فريق العين الإماراتي عن تجديد تعاقد محمد أحمد علي الشهير بــ بامبو، مدافع المنتخب الإماراتي ونادي العين زعيم الأندية الإماراتية .

 

وكان المدافع الإماراتي صاحب الــ 30 عام قد انضم إلى فريق العين في عام 2012 ، وتم تجديد عقده في عام 2015 ، قبل أن يتم التجديد له مرة أخري عام 2019،حيث ينتهي التعاقد معه نهاية الموسم الجاري .

 

ويحتل فريق العين الإماراتي المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة ، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة .

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