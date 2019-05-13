بشير التابعي: "خالد بيبو بيدرب ولادي"
الإثنين 13/مايو/2019 - 03:56 ص
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال بشير التابعي، نجم النادي الزمالك السابق: "أشجع الزمالك منذ الصغر، وانضممت للنادي وأنا أعشقه جدًا"، مضيفًا: "أولادي الاثنين أهلاوية، وبنتي الوحيدة اللي زملكاوية".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "حجرة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك".
وتابع: "أولادي الاثنين ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهم يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية لأنهم جم في فترة كان الأهلي يحصل على بطولات كثيرة جدًا".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "حجرة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك".
وتابع: "أولادي الاثنين ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهم يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية لأنهم جم في فترة كان الأهلي يحصل على بطولات كثيرة جدًا".
Advertisements
المزيد عن: خالد بيبو توك شو بشير التابعي اخبار مصر
- خالد الغندور: "شجعت الأهلي في بداية حياتي وتحولت للزمالك تعاطفا معه" (فيديو)
- أبوريدة: أشجع المصري ولن أترشح لرئاسة الكاف
- أشرف زكي: "روجينا أهلاوية وأنا زملكاوي علشان كدا هيا علطول مبسوطة"
- درة: جدي كان رئيس الترجي التونسي.. وأنا أهلاوية
- خالد سليم ووالدته ضيفا عمرو عبد الحميد وجيهان خليل في أولى حلقات "سيرة الحبايب"
- خالد بيبو يروي ذكرياته عن مباراة 6 - 1: "استفدنا من عجرفة مدرب الزمالك"
- بشير التابعي: "قعدت 5 سنين بلعب للزمالك وماضي على بياض"