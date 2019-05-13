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بشير التابعي: "خالد بيبو بيدرب ولادي"

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:56 ص
بشير التابعي: خالد بيبو بيدرب ولادي
بشير التابعي
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داليا الحسين
 
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قال بشير التابعي، نجم النادي الزمالك السابق: "أشجع الزمالك منذ الصغر، وانضممت للنادي وأنا أعشقه جدًا"، مضيفًا: "أولادي الاثنين أهلاوية، وبنتي الوحيدة اللي زملكاوية".

وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "حجرة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك".

وتابع: "أولادي الاثنين ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهم يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية لأنهم جم في فترة كان الأهلي يحصل على بطولات كثيرة جدًا".
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