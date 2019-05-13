بشير التابعي يكشف السبب الرئيسي لهزيمة 6 - 1 من الأهلي



وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أن "هزيمة 6 – 1 واحد كانت كابوسًا بالنسبة للزمالك وجماهيره، والمفترض كنا نكسب عشان كنا كويسين جدًا، والمباراة دي اللي دخلت الأهلي للمنافسة على البطولة".



وتابع: "في تلك السنة الزمالك خسر البطولة لصالح الإسماعيلي، وسبب الخسارة ربما عجرفة المدرب أوتوفيستر، ووقتها جاب لاعيبن يلعبوا في المباراة لم يلمسوا الكرة منذ عدة أشهر، لأن الفريق كان فيه مراكز قوة".

قال بشير التابعي، نجم النادي الزمالك السابق، إن الزمالك كان يمر بأفضل فتراته الكروية قبل هزيمته 6- 1 من الأهلي، وأن أسوأ التوقعات أن الزمالك كان يخسر فرق واحد فقط.