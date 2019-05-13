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اختطاف عائلة على ربيع في "فكرة بمليون جنيه"

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:41 ص
اختطاف عائلة على ربيع في فكرة بمليون جنيه
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مريم الشريف
 
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فوجىء "علاء" الذى يجسد دوره الفنان على ربيع، في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بخطف والدايه على يد "مصباح" الذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله و"هيام" صابرين، مقابل فدية مليوني جنيه.

بدأت أحداث حلقة أمس من المسلسل، بخطف عصابة والداي "علاء" بعد معرفتهم بامتلاكه مليوني جنيه، وقرر "علاء" إبلاغ الشرطة التي أخبرته بتتبع تحركات العصابة.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.

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