الأردن يدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.

وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن موقف الاْردن ثابت ورافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره.