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أبرز أخبار التوك شو اليوم الأحد 12-5-2019

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:55 ص
أبرز أخبار التوك شو اليوم الأحد 12-5-2019
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أمنية فوزي - نعيم يوسف - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد
وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها، أن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية ستنخفض صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

شوقي علام: التفرغ للعبادة وترك العمل من المفاهيم الخاطئة عن شهر رمضان
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من السلبيات الشديدة التي نتجت عن المفاهيم الخاطئة أن شهر رمضان شهر للكسل وترك العمل وقلة الإنتاج بحجة التفرغ للعبادة والقيام وقراءة القرآن.

حسام موافي يحذر مرضى الضغط: ملح الطعام عدوكم الأول والأخير (فيديو)
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن العدو الأول والأخير لمريض ضغط الدم هو ملح الطعام "كلوريد الصوديوم"؛ في الطعام، والجبن، والمعلبات.

الرئاسة: زيارة ملك البحرين لمصر لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك (صور)
"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

أحمد موسي: القطريون أول من أعلنوا عن تخريب سفن الإمارات التجارية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلام إيران ثم الإعلام القطري هم أول من أعلنوا عن تخريب سفن الإمارات التجارية، معلقًا: "شكل قطر مشاركة في الموضوع".

أحمد موسى: "أمريكا عايزة إيران على الصفر"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا تهدد بفرض عقوبات على أي دولة تسمح بمرور سفن البترول الإيرانية، مضيفًا: "أمريكا عايزه إيران على الصفر والبترول يبقى في الأرض".

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