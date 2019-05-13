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الداخلية يعلن قبول استقالة علاء عبد العال

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:13 ص
الداخلية يعلن قبول استقالة علاء عبد العال
علاء عبد العال
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الفجر الرياضي
 
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أعلن اللواء عثمان دسوقي المشرف على الكرة بنادي الداخلية، قبول استقالة علاء عبد العال المدير الفني للفريق، بعد الهبوط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.

 

وقال دسوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "اتفقنا مع علاء عبد العال على تقديم استقالته اليوم، على أن يقود ضياء عبد الصمد المدرب العام فريق الداخلية المباراتين المتبقيتين مع الداخلية"، مشيرًا إلى أن عبد العال أدى ما عليه ولم يكن موفقًا.

 

وعن خسارة الفريق أمام الزمالك والذي أدى لهبوطه رسميًا قال عبد الصمد: "الرياضة فوز وخسارة ولم ننجح في البقاء بالدوري، قدمنا 8 أو 9 مواسم جيدة".

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