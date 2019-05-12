"صحة الإسكندرية" تدفع بـ 11 عيادة متنقلة ضمن قافلة قرية "الجلاء" بالعامرية (صور)

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أقامت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية الجلاء بمنطقة العامرية جنوب غرب الإسكندرية على مدار يومين، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة التى ضمت11 عياداة طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والاطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الاسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا ل 1423 مريض من أهالى المنطقة.



وأضاف ”عثمان“ أنه تم بالفافلة عمل 465 تحليل طبى و50 أشعة بالموجات فوق الصوتية و7 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.



من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة، حيث تم فحص 92 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات ل 654 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين.

