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أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد 12 - 5 - 2019

الأحد 12/مايو/2019 - 11:47 م
أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد 12 - 5 - 2019
الهلال السعودي
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حسن شحاتة
 
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شهد يوم الأحد العديد من الأحداث الرياضية الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، أبرزها الحفاظ على اقتراب عودة السومة للملاعب، وتخطيط الاندية الإماراتية للظفر بخدمات مدافع الأهلي.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الأهلي السعودي على مدار يوم الأحد:

الأندية الإماراتية تسعى لخطف مدافع الأهلي

كشفت العديد من التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم، عن تخطيط بعض الأندية الإماراتية للتعاقد مع البرازيلي أديرلان سانتوس مدافع النادي الأهلي، بعدما لفت الأنظار إليه في الموسم الحالي.
بداية اجتماع أعضاء شرف النادي الأهلي

شهد مساء اليوم الأحد، بداية انعقاد اجتماع بين أعضاء شرف النادي الأهلي، مساء اليوم، بحضور الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي الأهلي، والأمير نواف بن عبدالعزيز، و عبدالله بترجي رئيس النادي الحالي، بهدف الاستماع للجميع واتفاقهم على مرشح يخدم طموحات النادي.

السومة يقترب من العودة للملاعب

اقترب الدولي السوري عمر السومة من العودة مجدداً للملاعب، بعدما قام باستكمال برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً ابعدته عن مباراة الحزم وأيضاً لن يلحق بمواجهة فريقه بالجولة الأخيرة، ولكنه سيكون جاهزاً للمشاركة أمام باختاكور الأوزباكستاني بدوري أبطال آسيا.

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