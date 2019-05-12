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13.5 % تراجع في صادرات الجلود مع تراجع الأسعار

الأحد 12/مايو/2019 - 11:40 م
13.5 % تراجع في صادرات الجلود مع تراجع الأسعار
صناعة الجلود
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وكالات
 
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بالرغم من تراجع السعر العالمي للجلود بنحو18 % ، تراجعت صادرات الجلود والمنتجات الجلدية نحو 13.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، 

انخفضت صادرات القطاع إلى 24.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.

وسجلت صادرات شهر يناير الماضي نحو 8.08 مليون دولار مقارنة بنحو 9.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما سجلت صادرات شهر فبراير نحو 8.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 7.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وهبطت خلال مارس الماضي إلى 8 ملايين دولار مقارنة بنحو 11 مليون دولار العام الماضي.
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المزيد عن: تصدير الجلود الصناعات الجلدية الاقتصاد المصرى اسعار الجلود اخبار الاقتصاد
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