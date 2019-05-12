"ياس مارينا" ينضم لموانىء اليخوت العالمية بالإمارات
الأحد 12/مايو/2019 - 11:37 م
وكالات
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قال بيلي كانيلاس مدير عام مرسى ياس مارينا أبوظبي، أن المرسى انضم إلى قائمة موانئ الدخول الرسمية لليخوت العالمية في الإمارات، وسيقدّم الميناء تراخيص الملاحة الحديثة وتأشيرات الإقامة لمدة ستة أشهر للطواقم من مختلف الجنسيات.
وهذه الخطوة تتيح للسفن الأجنبية الإبحار مباشرة إلى (مرسى ياس مارينا أبو ظبي) لإتمام إجراءات التخليص الجمركي في الإمارات، وذلك بفضل توافر الخدمات المباشرة التي تقدمها السلطة في الميناء، وسيقلل المرسى مدة انتظار السفن أمام الموانئ بمعدل ثماني ساعات
وأضاف كانيلاس: "سيتم منح السفن واليخوت القادمة مراسي خاصة بها في رصيف الزوار عند دخولها مياه الميناء، ليتولى بعد ذلك مسؤولو الهجرة والجمارك والحجر الصحي، بإتمام الإجراءات على الفور، بما في ذلك ملء أوراق تصريح الدخول، وغيرها من الإجراءات الرسمية".
وهذه الخطوة تتيح للسفن الأجنبية الإبحار مباشرة إلى (مرسى ياس مارينا أبو ظبي) لإتمام إجراءات التخليص الجمركي في الإمارات، وذلك بفضل توافر الخدمات المباشرة التي تقدمها السلطة في الميناء، وسيقلل المرسى مدة انتظار السفن أمام الموانئ بمعدل ثماني ساعات
وأضاف كانيلاس: "سيتم منح السفن واليخوت القادمة مراسي خاصة بها في رصيف الزوار عند دخولها مياه الميناء، ليتولى بعد ذلك مسؤولو الهجرة والجمارك والحجر الصحي، بإتمام الإجراءات على الفور، بما في ذلك ملء أوراق تصريح الدخول، وغيرها من الإجراءات الرسمية".
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