ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ياس مارينا" ينضم لموانىء اليخوت العالمية بالإمارات

الأحد 12/مايو/2019 - 11:37 م
ياس مارينا ينضم لموانىء اليخوت العالمية بالإمارات
ياس مارينا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قال بيلي كانيلاس مدير عام مرسى ياس مارينا أبوظبي، أن المرسى انضم إلى قائمة موانئ الدخول الرسمية لليخوت العالمية في الإمارات، وسيقدّم الميناء تراخيص الملاحة الحديثة وتأشيرات الإقامة لمدة ستة أشهر للطواقم من مختلف الجنسيات.

وهذه الخطوة تتيح للسفن الأجنبية الإبحار مباشرة إلى (مرسى ياس مارينا أبو ظبي) لإتمام إجراءات التخليص الجمركي في الإمارات، وذلك بفضل توافر الخدمات المباشرة التي تقدمها السلطة في الميناء، وسيقلل المرسى مدة انتظار السفن أمام الموانئ بمعدل ثماني ساعات

وأضاف كانيلاس: "سيتم منح السفن واليخوت القادمة مراسي خاصة بها في رصيف الزوار عند دخولها مياه الميناء، ليتولى بعد ذلك مسؤولو الهجرة والجمارك والحجر الصحي، بإتمام الإجراءات على الفور، بما في ذلك ملء أوراق تصريح الدخول، وغيرها من الإجراءات الرسمية".
Advertisements
المزيد عن: مجموعة الامارات سوق ابو ظبي المالى بورصات الأمارات الموانئ الاماراتية الاقتصاد الاماراتى الاستثمار بالامارات اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
0
x
22:00
1
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
2
x
20:30
0
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
2
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
3
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
1
إشبيلية