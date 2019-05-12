ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير البحوث في صندوق النقد الدولي السابق يحذر من أزمة اقتصادية جديدة

الأحد 12/مايو/2019 - 11:25 م
مدير البحوث في صندوق النقد الدولي السابق يحذر من أزمة اقتصادية جديدة
راجورام راجان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال راجورام راجان مدير البحوث في صندوق النقد الدولي، الاقتصادي والأكاديمي الهندي مدير البحوث في صندوق النقد الدولي السابق، أنه سيكون هناك أزمة مقبلة، ولكن السؤال هو متى بالتحديد، من الواضح أن ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية هو أننا بنينا حجم ديون ضخم ليس في المواقع ذاتها ولكن في مواقع أخرى بالعالم (كانت ديون مؤسسات في السابق ولكن الآن ديون حكومات)".

وقد تنبأ راجورام بوقوع الأزمة المالية العالمية عامي 2007 و2008.

وتابع قائلا: "أيضا انتقلت من الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعاونيات في دول أخرى، على سبيل المثال في الصين القائمة على كيانات حكومية محلية وتعاونيات، ولكن على صعيد العالم، نحن بنيناها أكثر".

وأضاف: "الآن عندما يتباطأ النمو سيكون هناك ثمن يتوجب دفعه، والسؤال هل سيكون الثمن مشابها للثمن الذي دفعناه في الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية؟ على الأغلب لا، لن تكون في نفس المناطق وعلى الغلب لن يكون لدينا أزمة بنكية لأن البنوك اليوم بحال أفضل كثيرا عما كانت عليه".

Advertisements
المزيد عن: الاقتصاديات الناشئة الاقتصاد العالمى الازمة المالية العالمية اسواق المال ازمة الديون اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
0
x
22:00
1
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
2
x
20:30
0
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
2
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
3
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
1
إشبيلية