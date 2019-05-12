مدير البحوث في صندوق النقد الدولي السابق يحذر من أزمة اقتصادية جديدة



وقد تنبأ راجورام بوقوع الأزمة المالية العالمية عامي 2007 و2008.



وتابع قائلا: "أيضا انتقلت من الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعاونيات في دول أخرى، على سبيل المثال في الصين القائمة على كيانات حكومية محلية وتعاونيات، ولكن على صعيد العالم، نحن بنيناها أكثر".



وأضاف: "الآن عندما يتباطأ النمو سيكون هناك ثمن يتوجب دفعه، والسؤال هل سيكون الثمن مشابها للثمن الذي دفعناه في الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية؟ على الأغلب لا، لن تكون في نفس المناطق وعلى الغلب لن يكون لدينا أزمة بنكية لأن البنوك اليوم بحال أفضل كثيرا عما كانت عليه".





قال راجورام راجان مدير البحوث في صندوق النقد الدولي، الاقتصادي والأكاديمي الهندي مدير البحوث في صندوق النقد الدولي السابق، أنه سيكون هناك أزمة مقبلة، ولكن السؤال هو متى بالتحديد، من الواضح أن ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية هو أننا بنينا حجم ديون ضخم ليس في المواقع ذاتها ولكن في مواقع أخرى بالعالم (كانت ديون مؤسسات في السابق ولكن الآن ديون حكومات)".