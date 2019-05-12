ساري يؤكد رحيل هازارد عن تشيلسي
الأحد 12/مايو/2019 - 11:21 م
منى العوضي
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ألمح ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي إلى رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الفريق من أجل اللعب مع ريال مدريد بدايةً من الموسم المقبل.
وقال ساري في تصريحات صحفية اليوم
الأحد: "إيدين هازارد كان لاعبًا عظيمًا في تشيلسي، حان الوقت لتقبل قراره
لكن لا أعلم قراره أنا المدرب فقط".
وعن موسمه الأول مع تشيلسي، قال:
"كان موسماً صعباً لكنني سعيد جداً، نهائي اليورباليج والمركز الثالث أمر
جيد".
وتابع: "أنا أحب هذا الدوري
والكرة الانجليزية وأود البقاء، وهازارد قدم الكثير للنادي، لكنني مثل أي مشجع آمل
أن يبقى هنا في تشيلسي".
وكان نادي تشيلسي قد تعادل مع
ليستر سيتي سلبياً مساء اليوم الأحد في مباراة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري
الانجليزي الممتاز.
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