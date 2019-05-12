تعديلات في جدول الدوري الإماراتي

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي اليوم الأحد تعديل مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري لتقام يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر مايو الجاري.









وجاءت التعديلات بسبب رغبة اللجنة في إرسال مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة على اللقب أو التي تصارع على البقاء في الدوري.









كما تتيح تلك التغييرات الجديدة في المواعيد إعطاء فرصة للجماهير من أجل متابعة أكبر عدد من المباريات التي ستقام في الجولة.





وتفتتح مباريات الجولة الخامسة والعشرين يوم الأربعاء المقبل بمواجهة الشارقة والوحدة على ملعب إستاد خالد بن محمد في المقابل يستضيف فريق نادي شباب الاهلي نادي بني ياس على ملعب إستاد شباب الأهلي بالعوير.





ويرحل الوصل لمواجهة فريق نادي العين على ملعب إستاد هزاع بن زايد وأخيراً تختتم مباريات يوم الأربعاء بمواجهة الجزيرة والظفرة على ملعب إستاد محمد بن زايد.





وتستكمل مباريات الجولة الخامسة والعشرين يوم الخميس بثلاثة مباريات حيث يرحل النصر لمواجهة الفجيرة على ملعب الفجيرة فيما يسضيف عجمان فريق نادي الإمارات على ملعب إستاد راشد بن سعيد.





ويلتقي في المباراة الاخيرة إتحاد كلباء ضد دبا الفجيرة على ملعب إستاد نادي إتحاد كلباء.