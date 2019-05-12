حسابات البقاء والهبوط في الدوري السعودي

تأكد بشكل رسمي هبوط الثنائي أحد والباطن إلى دوري الدرجة الأولى السعودي وإنحصرت المنافسة حالياً بين ثلاثة أندية تسعى إلى الهروب من خطر مغادرة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وهو الحزم والفيحاء والقادسية حيث سيبقى واحد منهم في بطولة الدوري.

في المقابل سيلتحق أخدها بالفريق الهابطة وسيلعب الفريق الثالث ملحق الهبوط مع الفريق الذي سيحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى يوم عشرين مايو ذهاباً ويوم 24 من الشهر ذاته إياباً.

ويحتاج فريق نادي الحزم الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد ثلاثين نقطة إلى الفوز على القادسية في الجولة الأخيرة من أجل ضمان البقاء بغض النظر عن باقي النتائج الأخرى.

وفي حالة تعادل القادسية مع الحزم من الممكن أن يبقى في الدوري بشرط أن يتعادل أو يخسر الفيحاء ضد الوحدة خارج قواعده.

وسيهبط الحزم مباشرةً ويغادر دوري الأضواء والشهرة في حالة خسارته ضد القادسية وفوز أو تعادل الفيحاء حيث ستتساوى وقتها الفرق الثلاثة برصيد ثلاثين نقطة وستحكم المواجهات المباشرة فيما بينهم.

وبالنظر إلى المواجهات المباشرة فإنها ستصب في مصلحة فريقي لفيحاء والقادسية وسيلعب فارق الأهداف دور كبير في تحديد المتبقي والفريق الذي يلعب الملحق.

وسيكون الضحية وقتها فريق نادي الحزم في حالة خسارته من القادسية وسيكون فارق الأهداف عامل سلبي بالنسبة له سيؤدي إلى هبوطه.

في المقابل تتلخص فرصة الفيحاء الوحيدة في البقاء أن يفوز على الوحدة من أجل الوصول للنقطة رقم 32 وخسارة الحزم أو تعادله مع الفيصلي.

وسيلعب الفيحاء الملحق في حال تمكن من الفوز ونجح فريق نادي الحزم هو الآخر في تحقيق فوز على القادسية ، فيما سيهبط الفيحاء إذا خسر أمام الوحدة وتمكن القادسية من الفوز على الحزم حيث سيحتل وقتها المركز 14.

وحتى يضمن القادسية بقاءه وهو الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد سبعة وعشرين نقطة يجب عليه الفوز على الحزم وخسارة الفيحاء من الوحدة فيما سيخوض الملحق إذا فاز على الحزم وفاز الفيحاء على الوحدة.

الحالة الأخيرة التي ستشكل صراع الهبوط ويتم النظر فيها لفارق الاهداف ستكون فوز القادسية على الحزم وتعادل الفيحاء مع الوحدة وستصب تلك النتائج في مصلحة القادسية على حساب الفيحاء.