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الكنيسة: ترقية 3 شمامسة لرتبة دياكون في إيبارشية باريس وشمال فرنسا

الأحد 12/مايو/2019 - 10:15 م
الكنيسة: ترقية 3 شمامسة لرتبة دياكون في إيبارشية باريس وشمال فرنسا
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حازم رفعت
 
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ترأس نيافة الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، أمس السبت، قداس طقس ترقية ٣ شمامسة في رتبة الشماس الكامل (ذياكون).

جاء ذلك خلال القداس الذي أقيم صباح أمس، بكاتدرائية السيدة العذراء والملاك روفائيل (مقر المطرانية) بمنطقة درافي الفرنسية.
والشمامسة الجدد هم:
الشماس سمير دانيال باسم الدياكون  دانيال  
الشماس منير عطالله باسم الدياكون جبريل 
الشماس عادل غطاس باسم الدياكون جون مارك  

وشارك في صلوات القداس والسيامة صاحبا النيافة الأنبا بسادة، مطران إخميم وساقلته، و الأنبا سيرافيم، أسقف الإسماعيلية.
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