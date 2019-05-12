الكنيسة: ترقية 3 شمامسة لرتبة دياكون في إيبارشية باريس وشمال فرنسا

ترأس نيافة الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، أمس السبت، قداس طقس ترقية ٣ شمامسة في رتبة الشماس الكامل (ذياكون).





جاء ذلك خلال القداس الذي أقيم صباح أمس، بكاتدرائية السيدة العذراء والملاك روفائيل (مقر المطرانية) بمنطقة درافي الفرنسية.

والشمامسة الجدد هم:

الشماس سمير دانيال باسم الدياكون دانيال

الشماس منير عطالله باسم الدياكون جبريل

الشماس عادل غطاس باسم الدياكون جون مارك



