"زين" تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في البحرين

أكد الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين لدى زين البحرين، أن الشركة ستطلق خدمات الجيل الخامس "5G" خلال الربع الأخير من 2019.





وأضاف في تصريحات صحيفة ، أن الشركة تعتبر سباقة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة.





وكانت الشركة نوهت في وقت سابق، بتطوير البنية التحتية للشركة بشكل كبير حتى نستطيع مواكبة حجم البيانات العالية التي يحتاجها تشغيل خدمات الجيل الخامس من خلال الاستثمار في المحطات والبنية التحتية"، وأنها باتت جاهزة للتطبيق.





يذكر أن البحرين على موعد لاستقبال خدمات الجيل الخامس بإطلاق تردداتها في الربع الأخير من عام 2019، وبذلك تستعد مملكة البحرين للانتقال إلى حقبة جديدة من التطور التقني والتكنولوجي، وإدخال ترددات الجيل الخامس "G5" مع نهاية العام المقبل.





وستوفر إمكانية تصفح الإنترنت لاسلكياً بسرعات تفوق بمائة مرة السرعات التي توفرها ترددات الجيل الرابع الحالية LTE، حيث سيتمتع المستخدم بإنترنت تصل سرعته إلى 800 غيغابايت في الثانية.





وعلى مستوى البيانات السنوية لعام 2018، ارتفعت الأرباح العائدة على مساهمي شركة زين البحرين إلى 5.017 مليون دينار، مقابل نحو 4.306 مليون دينار بحريني بعام 2017، بزيادة 16.5بالمائة.