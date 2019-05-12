اعتماد حركة النقل الداخلية بتعليم نجران

كشفت إدارة التعليم بمنطقة نجران، عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ.

يذكر أنه بإمكان للمعلمين الاستعلام عن نتيجة الحركة بتسجيل الدخول من خلال نظام نور.