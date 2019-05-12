اعتماد حركة النقل الداخلية بتعليم نجران
الأحد 12/مايو/2019 - 09:15 م
الفجر السعودي
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كشفت إدارة التعليم بمنطقة نجران، عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ.
يذكر أنه بإمكان للمعلمين الاستعلام عن نتيجة الحركة بتسجيل الدخول من خلال نظام نور.
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