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اعتماد حركة النقل الداخلية بتعليم نجران

الأحد 12/مايو/2019 - 09:15 م
اعتماد حركة النقل الداخلية بتعليم نجران
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الفجر السعودي
 
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كشفت إدارة التعليم بمنطقة نجران، عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ.

يذكر أنه بإمكان للمعلمين الاستعلام عن نتيجة الحركة بتسجيل الدخول من خلال نظام نور.

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