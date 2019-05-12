ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الداخلية ضد الزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 12/مايو/2019 - 08:43 م
الداخلية ضد الزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الزمالك
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يستضيف نادي الداخلية، اليوم الأحد الموافق 12/5/2019، في تمام الساعة 10 مساءًا، نادي الزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019.

ويأتي نادي الزمالك، في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، ويحتل نادي الداخلية في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية ضد الزمالك
وتنقل قناة "ON SPORT" الفضائية مباراة الداخلية ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2019.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية

- حراسة المرمى: عماد السيد.

- خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالسلام - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

- خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمود عبدالعزيز.

- خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - إبراهيم حسن - كهربا.

- خط الهجوم: عمر السعيد.
Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك نادي الداخلية مباراة الزمالك والداخلية مباراة الزمالك اليوم تشكيل الزمالك الزمالك الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الداخلية ضد الزمالك الداخلية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
1
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
1
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
0
إشبيلية