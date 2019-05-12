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أحمد السقا يشعل الماراثون الرمضاني بوفاة والدته و زواج شقيقته سراً فى "ولد الغلابة"

الأحد 12/مايو/2019 - 09:10 م
أحمد السقا يشعل الماراثون الرمضاني بوفاة والدته و زواج شقيقته سراً فى ولد الغلابة
أحمد السقا
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، أحداثا مثيرة للغاية، حيث توفت "ونيسة" - صفاء الطوخى والدة عيسى - أحمد السقا، خاصة أنها كانت قد أصيبت بوعكة صحية شديدة الفترة الماضية، وستجرى عملية زراعة "كبد" حسب تعليمات الأطباء ، وفى مشهد مؤثر أبكى الملايين، أعترف عيسى - أحمد السقا لوالدته  عقب وفاتها على فراش "الموت" أنه تاجر فى المخدرات من أجل توفير "فلوس" العملية" وضحى بمستقبله من أجل علاجها، ولكن "ما باليد حيله"،  وجاء المشهد المؤثر على أنغام النجم بهاء سلطان على أغنية " أكتر واحدة حبيتها"، ثم قام عيسى وأهل منطقته بدفنها.


كما أزدادت الأحداث سخونة، إذ إعترفت " قمر" - ريم سامى شقيقة أحمد السقا، بزواجها سراً من "ضاحى" - محمد ممدوح، الذى يعد عدو عيسى فى أحداث المسلسل، والذى أجبره على الدخول لعالم المخدرات عنوة.
  
يشار إلى أنه مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي- محمد ممدوح  تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.


ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحممد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.
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