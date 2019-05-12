سلطنة عمان تقرر إعادة فتح سفارتها في العراق

قررت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات.