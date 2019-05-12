سلطنة عمان تقرر إعادة فتح سفارتها في العراق
الأحد 12/مايو/2019 - 08:54 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قررت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.
وذكرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات.
وذكرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات.
Advertisements
- وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير "الشؤون الخارجية" في عُمان
- الأربعاء.. وزير الخارجية يتوجه إلى بغداد
- الرئيس الألماني يبحث مع الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني العلاقات الثنائية
- فتح المنافذ وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية بين العراق والمملكة
- رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره العراقى تعزيز العلاقات الثنائية
- ترحيب وتأكيد على عمق العلاقات.. سلطنة عمان تستعد لزيارة السيسي الأولى
- إثيوبيا تعاود فتح سفارتها فى إريتريا
- نص البيان الختامي للجنة "العُمانية – المصرية" المشتركة
- بعد ثلاثة عقود من إغلاقها.. سلطنة عُمان تعيد فتح سفارتها في بغداد