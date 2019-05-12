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أهالي القليبة يعانون من انقطاع الكهرباء في شهر رمضان

الأحد 12/مايو/2019 - 08:49 م
أهالي القليبة يعانون من انقطاع الكهرباء في شهر رمضان
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الفجر السعودي
 
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يعاني أهالي القليبة التابعه لمنطقة تبوك من انقطاع التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك وفي حديثه للصحيفه عبيد العطوي انقطعت الكهرباء اليوم من الساعه الخامسة مساء إلى الساعة السادسة مساء من يوم الاحد ١٤٤٠/٩/٧ وحيث أن انقطاعه في رمضان ويسبب تلف للأطعمة وعطل في الاجهزه الكهربائية ونأمل عرض موضوعنا على المسؤولين وضرورة إلزام شركة الكهرباء بتأمين مولدات كهربائية .
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المزيد عن: شهر رمضان تبوك انقطاع الكهرباء القلبية أهالي
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