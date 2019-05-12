ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد: أمطار ورياح تتسبب في تدني الرؤية على الرياض

الأحد 12/مايو/2019 - 08:40 م
الأرصاد: أمطار ورياح تتسبب في تدني الرؤية على الرياض
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

وجه جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لسكان منطقة الرياض، محذرًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالرياح المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

ويتضمن التحذير مناطق: "الدوادمي، السكران – ساجر – نفى الزلفي-  الغاط  – المجمعة – شقراء – عفيف".

تبدأ الحالة الساعة: 11:30 ص الأحد الموافق 07-09-1440، وتنتهي الساعة: 09:00 ص الاثنين الموافق 08-09-1440.

وفي منطقة مكة المكرمة، حذرت من أمطار رعدية ورياح تتسبب في تدني في مدى الرؤية.

وفي منطقة القصيم توقعت شقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والتأثيرات المصاحبة للحالة تدني في مدى الرؤية.

ويتضمن التحذير مناطق: "لبكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – النبهانية – بريدة – عيون الجواء".

Advertisements
المزيد عن: تدني الرياض الرؤية الأرصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
1
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
1
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
0
إشبيلية