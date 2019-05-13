لخلافات عائلية.. 3 عاطلين يمزقون جسد صاحب كافية بحلوان
الإثنين 13/مايو/2019 - 12:22 ص
سليم الهواري
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مزق 3 عاطلين جسد صاحب كافية وسحلوة بطريقة مهينة فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية بمنطقة حلوان.
تلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي يفيد بقيام 3 عاطلين بسحل صاحب كافية وطعنه بسلاح أبيض بعد تكسير الكافية الخاصة به وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه مع كلا من "م.ق"، "ى.ه"، و"ك.س" بسبب خلافات عائلية قاموا على إثرها بسحلة والتعدى عليه بسلاح أبيض وتم ضبط المتهمين.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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