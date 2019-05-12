5 أرقام مضيئة في خسارة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، ضد فريق وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وأصبح الريدز أول فريق يحقق 97 نقطة ويخسر لقب البريميرليج.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" حصاد فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز:

- خاض ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 38 مباراة، حيث فاز في 30 مواجهة، وخسر في مباراة وحيدة أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل في 7 مباريات منهما اثنان على أرضه أمام فريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي.

- وسجل لاعبو ليفربول 89 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، واستقبلت شباكه 22 هدف في 38 مباراة، وحصل أليسون حارس الريدز على جائزة أفضل حارس مرمى في البريميرليج.

- يعد الثنائي الإفريقي محمد صلاح وساديو ماني هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا وتقاسما لقب هدافي البطولة مع الجابوني أوباميانج مهاجم آرسنال.

- يعد ارنولد أكثر مدافعي البريميرليج صناعة للأهداف برصيد 12 هدفًا هذا الموسم، منهما اثنان في المباراة الختامية من البطولة.