اتحاد جدة ينهي صفقة حمدان الشمراني
الأحد 12/مايو/2019 - 07:30 م
محمد عامر
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أشارت تقارير صحفية مساء اليوم إلى توصل إدارة الاتحاد السعودي لاتفاق مع حمدان الشمراني من أجل الانضمام لصفوف العميد في الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية" أن إدارة الاتحاد أنهت الاتفاق
مع إدارة الفيصلي ووكيل اللاعب للحصول على خدمات الشمراني مقابل عشرة ملايين ريال
سعودي.
ووصل حمدان الشمراني لجدة من أجل إنهاء انتقاله للعميد، وتستعد إدارة
النادي للإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.
وتألق الشمراني بشكل لافت هذا الموسم مع فريق الفيصلي وظهر بشكل مميز أثناء
مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة آسيا الماضية.
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