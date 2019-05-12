سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية في الضفة الغربية
وتلبي السلة الغذائية الواحدة كل احتياجات الأسرة الأساسية اللازم توافرها في كل منزل خصوصًا ما يواجهه الأشقاء الفلسطينيون من مشاكل في الأمن الغذائي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة.
جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقَّع مؤخرًا مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون لتوفير ما يقارب 10 آلاف سلة غذائية رمضانية و34 ألف وجبة إفطار صائم للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ضمن إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع المحتاجين في شتى بقاع الأرض.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس 438 سلة غذائية رمضانية على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 3625 فردًا.
وتلبي السلال الرمضانية المقدمة من المملكة من خلال المركز المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر اللاجئة من الأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافها؛ للتخفيف من معاناتهم؛ بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها.
ودعمًا للاجئين السوريين في لبنان، تم توزيع 1,417 سلة غذائية في بلدة سد القرعون البقاعية وفي بلدة وادي خالد بمحافظة الشمال، ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 25 محطة وزع خلالها أكثر من 16 ألف سلة غذائية.
- توزيع 1100 سلة غذائية في قرى "تعز"
- مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 3 آلاف سلة غذائية في تعز
- مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية في ميانمار
- إغاثي الملك سلمان يواصل توزيع السلال الرمضانية على السوريين في الزعتري
- مركز الملك سلمان يوزع الغذاء والكساء على اللاجئين السوريين في لبنان
- "سلمان للإغاثة" في سوريا واليمن.. آلاف السلال الغذائية تتهادى قبيل رمضان
- "سلمان للإغاثة" يدشن مشروع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين في اربد
- "سلمان للإغاثة " يوزع 21 طناً من السلال الغذائية الرمضانية على "اللاجئين السوريين"
- "سلمان للإغاثة" يوزع سلاسل غذائية على اللاجئين السوريين في الزرقاء
- مركز الملك سلمان يُوزِّع سلالًا رمضانية على عدد من المحتاجين في 3 دول