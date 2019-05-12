مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق "بنها - كفر شكر"
الأحد 12/مايو/2019 - 06:37 م
محمد نبيل
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لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل في طريق "بنها - كفر شكر" بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث تصادم في طريق "بنها- كفر شكر".
وانتقل رجال المرور والإسعاف وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 7 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث تصادم في طريق "بنها- كفر شكر".
وانتقل رجال المرور والإسعاف وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 7 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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