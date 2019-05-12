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مرشح حزب اليسار الديمقراطي ينسحب من انتخابات إسطنبول

الأحد 12/مايو/2019 - 06:33 م
مرشح حزب اليسار الديمقراطي ينسحب من انتخابات إسطنبول
معمر ايدن مرشح حزب اليسار
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وكالات
 
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أعلن مرشح حزب معارض في تركيا انسحابه اليوم الأحد من الانتخابات التي تقرر إعادتها الشهر المقبل على رئاسة بلدية إسطنبول، في خطوة ستساعد على الأرجح مرشح حزب المعارضة الرئيسي الذي أُعلن فوزه في التصويت الأصلي الذي أجري في مارس.

وقال معمر ايدن مرشح حزب اليسار الديمقراطي في تغريدة على تويتر: "لقد انسحبت اليوم من الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن حزب اليسار الديمقراطي".

وكان الانتصار المفاجئ لأكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات التي جرت في مارس المرة الأولى خلال 25 عاماً التي يخسر فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس طيب أردوغان أو أسلافه الإسلاميون السيطرة على إسطنبول.

وأُعلن إمام أوغلو فائزاً برئاسة بلدية إسطنبول في أبريل بتفوقه على رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم بعد أسابيع من المشاحنات بشأن النتيجة وعقب إجراء إعادة فرز جزئية.

وطالب بعدها أردوغان وحزبه بإلغاء الانتخابات بزعم وقوع مخالفات واسعة. وقضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الإثنين بإعادة الانتخابات يوم 23 يونيو.

وجمع إيدن، الذي وصف قرار اللجنة بأنه غير قانوني، أكثر من 30 ألف صوت في التصويت الأصلي يوم 31 مارس. وفاز إمام أوغلو بهامش 13 ألف صوت فقط من بين 10 ملايين شخص لهم حق التصويت.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أصوات حزب اليسار ستدعم إمام أوغلو في انتخابات يونيو، لكن قواعد الحزبين الانتخابية من العلمانيين إلى حد كبير.

وأشارت عدة أحزاب صغيرة إلى أنها قد تدعم الرجل اعتراضاً على قرار إعادة التصويت.

ونقلت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية عن حزب اليسار الديمقراطي قوله، إنه لن يدفع بمرشح بديل لإيدن في انتخابات يونيو.
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