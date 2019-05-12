الأفارقة يحتلون ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أسدل الستار على موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018/2019، واحتل ثلاثة لاعبين صدارة ترتيب هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 22 هدف.

حيث جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-

1- محمد صلاح 22 هدفًا

2- إيميريك أوباميانج 22 هدفًا

3- ساديو ماني 22 هدفًا

واحتل الثلاثي الإفريقي صدارة ترتيب هدافي البريميرليج متفوقين على جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، ومن بينهم سيرجو أجويرو صاحب ال21 هدفًا.