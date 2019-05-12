الأفارقة يحتلون ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
الأحد 12/مايو/2019 - 06:12 م
أحمد عصام
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أسدل الستار على موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018/2019، واحتل ثلاثة لاعبين صدارة ترتيب هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 22 هدف.
حيث جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-
1- محمد صلاح 22 هدفًا
2- إيميريك أوباميانج 22 هدفًا
3- ساديو ماني 22 هدفًا
واحتل الثلاثي الإفريقي صدارة ترتيب هدافي البريميرليج متفوقين على جميع
اللاعبين في الدوري الإنجليزي، ومن بينهم سيرجو أجويرو صاحب ال21 هدفًا.
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