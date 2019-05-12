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الإمارات تتحدث عن تطور خطير وتناشد المجتمع الدولي (فيديو)

الأحد 12/مايو/2019 - 05:35 م
الإمارات تتحدث عن تطور خطير وتناشد المجتمع الدولي (فيديو)
ارشيفية
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وكالات
 
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قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، إن 4 سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، دون وقوع أضرار بشرية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بحسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية

وأضافت في البيان أن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

كما أفادت بأن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورا خطيرا، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، قائلة إن هذا يعد تهديدا للأمن والسلامة الدولية.
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المزيد عن: عمليات تخريبية سفن تجارية المياه الإقليمية الخارجية الإماراتية
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