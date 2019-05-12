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محمد صلاح لا يتفوق على ساديو ماني (أرقام)

الأحد 12/مايو/2019 - 05:57 م
محمد صلاح لا يتفوق على ساديو ماني (أرقام)
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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نافس السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول زميله في الفريق محمد صلاح على تحقيق رقم مميز في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي والتي فاز بها الريدز بهدفين نظيفين من توقيع ماني.

 

 

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن ماني أحرز الهدف الافتتاحي لفريقه هذا الموسم في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأفادت الشبكة أنه لا ينافس ماني على هذا الرقم سوى زميله محمد صلاح الذي حقق نفس الرقم في الدوري الإنجليزي كما تساوى الفريقان في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

 

 

كما كشفت شبكة سكواكا للإحصائيات أن ماني احتل صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف على ملعبهم في الدوري برصيد 17 هدفًا متفوقًا على سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بـرصيد 15 هدفًا.

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