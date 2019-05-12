جامعة الملك خالد تحدد موعد اختبارات المقبولين بقسم اللغة الإنجليزية

أعلن وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية، الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، موعد اختبار القبول للراغبين في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية في شطري الطلاب والطالبات بجميع كلياتها (لدرجة البكالوريوس).

وأوضح دكتور سعد، أن درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول في أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتعذر على الطلاب والطالبات الدخول للمفاضلة في حالة عدم الحضور لهذا الاختبار أو عدم تحقيق الدرجة المطلوبة.

ويتاح التسجيل للراغبين والراغبات في الالتحاق بالتخصص عبر موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت، اعتبارًا من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة الـ 12 من شهر رمضان الجاري.