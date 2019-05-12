عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن 38 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك قبل خروجهم من جهة باب السلسلة.