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رئيس اتحاد جدة يعلن تجديد عقد "سييرا"

الأحد 12/مايو/2019 - 04:33 م
رئيس اتحاد جدة يعلن تجديد عقد سييرا
سييرا
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محمد عامر
 
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أعلن لؤي ناظر رئيس اتحاد جدة السعودي تجديد تعاقد سييرا المدير الفني للفريق بعد ضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

قال الناظر: "أعلن تجديد تعاقد المدرب سييرا تلقائيا طبقا للشرط الموضوع في عقده، نحمد الله أن المرحلة الصعبة مرت، حققنا إنجازا كبيرا للإدارة لكنه يبقى صغير جدا بالنسبة لقيمة الاتحاد".

 

وأضاف رئيس الاتحاد: "أحد أصعب القرارات التي اتخذناها هو إعادة سييرا، والتعاقد مع المحترفين في الميركاتو الشتوي، أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإستثمار على العمل الكبير الذي قدموه".

 

وبشأن التدعيمات المتوقعه للعميد في الموسم المقبل قال: "مجلس الإدارة سيرحل بنهاية الموسم فمن الصعب إبرام أي تعاقدات في الوقت الحالي، لكن لن نبخل بأي شئ يفيد هذا الكيان العظيم".

 

وتطرق الناظر إلى جماهير الاتحاد قائلا : الجماهير لم تتخلى عنا طوال الموسم، أقل ما يقال أنها جماهير عاشقة للنادي، جمهور العميد تعدى النصف مليون متفرج هذا الموسم وهو رقم قياسي لم يحدث من قبل في الدوري السعودي.

 

واختتم حديثه : الفريق الحالي ليس بإمكانه المنافسة على لقب الدوري، بالطبع يحتاج لتدعيمات كثيرة واتمنى له التوفيق في الموسم المقبل.

 

وكان فريق اتحاد جدة قد تغلب على الفتح بسداسية مقابل هدفين أمس ليضمن البقاء في الدوري السعودي بعد موسم سئ للعميد.

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المزيد عن: سييرا الدوري السعودي اخبار الرياضة اتحاد جدة
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